Martedì 14 giugno 2022 - 18:09

Grimaldi (Alis): Sud strategico per crescita economica dell’Italia

Nel 2021 trasferiti da strada a ferro e mare più 5,6 milioni camion

Napoli, 14 giu. (askanews) – Questo pomeriggio si è svolta al Castel Dell’Ovo di Napoli, la seconda tappa di “Alis On Tour- L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno”. L’evento, ha visto la partecipazione tra gli altri del Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ad aprire il secondo evento Guido Grimaldi, Presidente di ALIS, ha dichiarato: “Con l’incontro di oggi ALIS sottolinea la strategicità del Mezzogiorno e della Campania come hub intermodale a supporto della crescita economica, sociale ed occupazionale in Italia”. Guido Grimaldi, Presidente di ALIS, ha così proseguito: “Oggi la nostra Associazione rappresenta 1.850 realtà ed aziende associate, 51 miliardi di euro di fatturato aggregato e, soprattutto, più di 217mila uomini e donne che lavorano con impegno, passione e senso di appartenenza al Paese. Nel 2021, grazie agli associati ALIS che utilizzano l’intermodalità, sono stati trasferiti dalla strada verso ferro e mare oltre 5,6 milioni di camion in un anno, abbattendo così 4,8 milioni di tonnellate di CO2 e risparmiando circa 2,2 miliardi di euro all’anno di costi di esternalità. Le nostre imprese hanno, inoltre, assicurato il regolare svolgimento dei servizi di trasporto durante i periodi più critici della pandemia, generando risparmi per 3,4 miliardi di euro in termini di minori prezzi dei beni di largo consumo così come per quelli di prima necessità”.