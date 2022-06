Lunedì 13 giugno 2022 - 18:37

PFE approva il nuovo piano industriale 2022 – 2026

Definite linee di indirizzo strategico

Roma, 13 giu. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione di PFE, tenutosi il 31 maggio 2022, ha approvato, su proposta del Presidente Paolo Ciccarelli, il Piano Industriale della società per il periodo 2022-2026.Il documento, realizzato in collaborazione con la società Oliver Wyman, sintetizza e definisce il progetto strategico di crescita del gruppo italiano di Facility Management nel periodo di riferimento, definendone le linee guida, i risultati attesi e le risorse dedicate al raggiungimento degli obiettivi di piano.Il Presidente Paolo Ciccarelli ha dichiarato: “Con l’approvazione del Piano industriale 2022-2026, elaborato con la collaborazione di tutta la struttura manageriale della società, il Consiglio ha voluto perseguire tre importanti obiettivi. Il primo riguarda la definizione e la condivisione, con gli azionisti e il management, delle linee strategiche che dovranno guidare l’azione manageriale nel periodo di riferimento. Il secondo concerne l’identificazione dei requisiti necessari per raggiungere i traguardi previsti, definendo gli adeguamenti strutturali e le modalità di gestione e di controllo del raggiungimento degli stessi. Il terzo obiettivo, infine, interessa la definizione, qualitativa e quantitativa, del percorso di crescita organica della società e delle possibili opportunità di sviluppo non organico delle sue attività.”