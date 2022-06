Lunedì 13 giugno 2022 - 17:54

Congresso regionale Uilm a Napoli: temi precariato e automotive

Tra i temi anche i fondi del Pnrr

Napoli, 13 giu. (askanews) – La precarietà lavorativa dei giovani, i fondi del Pnrr e il futuro dell’automotive alla luce delle nuove disposizioni europee: questi alcuni punti della relazione introduttiva del segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, aprendo i lavori dell’11esimo congresso regionale Uilm Campania ‘Dalla deindustrializzazione alla transizione rilanciamo il settore’ alla presenza del segretario nazionale Uilm, Rocco Palombella, che domani concluderà la due giorni sindacale.“Nel nostro Paese, nell’ultimo anno, abbiamo registrato un incremento della forza lavoro di milioni di assunzioni ma solo circa il 3,5% per cento dei lavoratori ha avuto un contratto a tempo indeterminato, il restante sono tutti contratti a pochi mesi e qualcuno a poche settimane. Crediamo sia indispensabile iniziare a parlare di come rendere stabili i posti di lavoro modificando radicalmente le regole della flessibilità e dando possibilità ai giovani di creare famiglia e far crescere l’economia. Solo così – ha sottolineato Auriemma – si può far riprendere la natalità in Italia che è ai minimi storici. E’ necessario ricostruire un modello di crescita economica, sociale e civile e l’unità delle parti sociali assume un ruolo fondamentale in questo paradigma”.“I fondi destinati all’Italia della Next Generation EU sono un’opportunità per rendere il Paese moderno ed efficiente. Il Pnrr – ha evidenziato il leader Uilm Campania – dovrà creare nuova occupazione e ridurre il divario tra Nord e Sud nella nostra nazione. La questione del Mezzogiorno deve ritornare ad essere al centro della politica. Purtroppo proprio al Sud e in Campania il lavoro continua a essere un tallone di Achille. Lo sviluppo del Paese passa attraverso il Mezzogiorno e non vogliamo essere più visti come quelli che vivono di assistenzialismo. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere un’opportunità per attrarre nuovi investitori e nuove aziende soprattutto nella nostra regione, facendo incrociare la domanda con l’offerta di lavoro”.(Segue)