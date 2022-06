Lunedì 13 giugno 2022 - 15:41

Alival,Fabiani(Regione Toscana):inaccettabile disimpegno proprietà

"Questo proprio non lo contempliamo"

Firenze, 13 giu. (askanews) – “Quello che è inaccettabile è il disimpegno, quello non lo contempliamo”. Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, questa mattina si è recato al presidio dei lavoratori di Alival, a Ponte Buggianese (Pt). Presente anche il sindaco Nicola Tesi e le organizzazioni sindacali.“L’unità di crisi regionale ha preso in carico la vicenda fin da subito e non lasceremo i lavoratori da soli”, spiega Fabiani. “Alival può scegliere solo due strade: o torna sui suoi passi e, anche con il sostegno della Regione e dei nostri strumenti a favore delle imprese, immaginiamo insieme una strada alternativa alla chiusura oppure cede la mano e, anche in quel caso, si impegna concretamente a trovare nuovi potenziali acquirenti gestendo la transizione con intelligenza e in maniera non traumatica per i dipendenti e per il territorio”.Al presidio, questa mattina, si è parlato anche dell’incontro di mercoledì prossimo a Roma.