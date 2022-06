Lunedì 13 giugno 2022 - 10:42

Al via raccolta grano, Coldiretti stima -15% per effetto siccità

Al Nord calo del 10%, al centro 15-20% e al Sud 15-30%

Roma, 13 giu. (askanews) – Sarà in calo del 15% la produzione di grano in Italia secondo le stime della Coldiretti. A causare il calo, la siccità che ha tagliato le rese dal Nord a Sud del Paese. La trebbiatura inizia proprio dalle regioni del sud e in particolare dalla Puglia, la Regione dove si concentra la maggiore produzione nazionale.Al nord, dall’Emilia Romagna al Veneto, si prevede un calo produttivo intorno al 10%, mentre per le regioni centrali la diminuzione potrebbe attestarsi al 15%-20%. Invece al Sud si prevede un minor raccolto tra il 15% e il 30%.Per effetto della riduzione delle rese a causa dei cambiamenti climatici complessivamente, continua la Coldiretti, il raccolto dovrebbe attestarsi attorno ai 6,5 miliardi di chili a livello nazionale su una superficie totale di 1,71 milioni di ettari coltivati fra grano duro per la pasta (1,21 milioni di ettari) e grano tenero per pane e biscotti (oltre mezzo milione di ettari).