Venerdì 10 giugno 2022 - 17:23

Marco Balducci nominato nuovo Ceo di Nhood e Ad di Nhood Francia

Già Ad in Italia della società attiva nelle rigenerazioni urbane

Milano, 10 giu. (askanews) – Marco Balducci, già ad di Nhood in Italia e Cfo della holding, è stato nominato nuovo Ceo di Nhood e ad di Nhood Francia. Lo ha comunicato la stessa società internazionale di servizi e consulenza immobiliare specializzata in riqualificazioni urbane, spiegando che la nomina è stata annunciata questa mattina dal presidente di Ceetrus e di Nhood, Antoine Grolin, insieme con quella di Etienne Dupuy ad amministratore delegato di Ceetrus.“Queste nomine hanno effetto immediato – si legge in un comunicato di Nhood – confermano l’accelerazione della strategia a lungo termine delle due società secondo i loro due principali assi di intervento: un’asse patrimoniale, attraverso una strategia di valorizzazione degli asset dell’intero portafoglio della società immobiliare Ceetrus; e un’asse orientata ai servizi, attraverso una strategia operativa innovativa basata sulle performance, nel management e nell’animazione dei siti in gestione, il sostegno alla trasformazione del commercio al dettaglio e la rigenerazione dei siti in area mixed-use. Quest’ultima viene quindi affidata al 53enne sassarese Balducci (che manterrà anche la carica di ad di Nhood in Italia ad interim), responsabile a Milano della creazione del nuovo quartiere “Merlata Bloom” che verrà inaugurato il prossimo anno, del lancio del progetto di trasformazione urbana e pedonalizzazione di piazzale Loreto, dello sviluppo e della rigenerazione urbana di 10mila mq nei Magazzini Raccordati di Stazione Centrale che ospiteranno “Dropcity”.