Venerdì 10 giugno 2022 - 12:59

A Paola Angeletti (Intesa Sp) la ‘mela d’oro´ Fondazione Bellisario

Roma, 10 giu. (askanews) – Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, è premiata con la ‘Mela d’Oro’ della Fondazione Bellisario con la motivazione “il percorso professionale, gli importanti risultati raggiunti in un settore complesso, vitale e ostico come quello finanziario e degli istituti bancari rappresentano un esempio e un modello di competenza, determinazione e volontà da valorizzare e indicare con forza alle nuove generazioni”. Il riconoscimento, nella categoria Management, sarà consegnato in occasione della cerimonia per la 34ª Edizione del Premio Marisa Bellisario. Paola Angeletti è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo che conta oltre 95 mila persone ed è il più grande datore di lavoro privato in Italia. È fortemente impegnata nell’introduzione in banca di strumenti che favoriscano il merito e lo sviluppo professionale di chi lavora nel Gruppo, con particolare attenzione all’equità di genere, al rispetto delle diversità, alla conciliazione tra vita privata e lavorativa, al benessere sul luogo di lavoro. Nato nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, il Premio è un simbolo di eccellenza e merito che ogni anno viene assegnato alle donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e internazionale.