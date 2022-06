Giovedì 9 giugno 2022 - 18:01

Le Borse europee chiudono in forte calo dopo la Bce, Milano -1,9%

Spread Btp-Bund balza a 216 pb. Pesanti Iveco, bene Prysmian e Bper

Milano, 9 giu. (askanews) – Seduta di pesanti cali per le principali Borse europee a seguito del meeting odierno della Bce, che segna dopo molti anni l’avvio di una fase di politica monetaria restrittiva. A Milano, l’indice Ftse Mib ha perso l’1,9% a 23.776,97 punti è l’All Share è sceso dell’1,79% a 26.020,93 punti. Forti ribassi anche a Francoforte (Dax -1,75%), Londra (-1,6%), Parigi (-1,4%), Madrid (-1,45%). L’Eurotower ha lasciato i tassi invariati e ha tagliato le previsioni di crescita per l’eurozona. Come era nelle attese, ha anche annunciato che intende aumentare i tassi di interesse di 25 pb a luglio e prevede un altro rialzo a settembre. Debole anche Wall Street nella prima parte della seduta, in attesa del dato di domani sull’inflazione Usa a maggio.Tra i titoli a maggior capitalizzazione del listino milanese hanno registrato ribassi particolarmente pesanti Iveco (-6,67%), Tenaris (-4,39%), FinecoBank (-4,22%), Saipem (-4,08%). Solo tre i rialzi: Prysmian (+1,12%), Bper (+0,62% in vista della presentazione domani del nuovo piano industriale), Interpump (+0,43%).Le decisioni della Bce hanno mosso anche le vendite sui titoli di Stato italiani, con lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali balzato a 216 punti base e il rendimento del decennale italiano al 3,59%.