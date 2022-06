Giovedì 9 giugno 2022 - 18:49

La Banca centrale europea alzerà i tassi d’interesse

Cos'ha detto la presidente Christine Lagarde

Roma, 9 giu. (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione resterà sgradevolmente elevata per un certo periodo e ci si attende che resti al di sopra del nostro target” anche nel 2024, ha affermato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ma “assicureremo che torni al nostro target del 2% sul medio termine”, ha aggiunto nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. “Sull’inflazione prevalgono i rischi al rialzo”, collegati in buona misura a energia e materie prime. “Tuttavia se la domanda si abbassasse nel medio termine, abbasserebbe le pressioni sui prezzi”, ha rilevato. Inoltre, la Bce è pronta a “dispiegare” pienamente la flessibilità prevista sugli acquisti per i rinnovi di titoli, per evitare allargamenti dei differenziali tra titoli di Stato che dovessero inficiare la corretta trasmissione della politica monetaria e “se necessario”, ha affermato la presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine del Consiglio, si potranno valutare “anche strumenti nuovi”. “Restiamo impegnati ad assicurare l’appropriata trasmissione della politica monetaria”, ha detto. Il rialzo dei tassi da 25 punti base deciso dalla Bce per luglio – ha infine spiegato Lagarde – riguarderà tutti e tre i riferimenti chiave sul costo del danaro nell’area euro (operazioni principali di rifinanziamento, attualmente a zero, operazioni marginali, allo 0,25%, e depositi, ora al meno 0,50%). Per il rialzo di settembre, invece, che potrebbe essere più elevato, “dipenderà dalle nostre valutazioni” sulla base dei dati. Alla Bce “veniamo da 11 anni tassi di interesse fermi, usciremo presto dai tassi negativi ma è buona abitudine iniziare gradualmente” ha risposto a chi gli chiedeva perché non fosse stato deciso un aumento dei tassi da 50 punti base a luglio, rispetto ai 25 punti base annunciati. Il rialzo deciso “è rilevante ma non eccessivo e la decisione di oggi non è su un solo aumento – ha rivendicato – ma su un intero percorso”, che dopo gli aumenti di luglio e settembre prevede ulteriori protratti rialzi.Voz/Int14/Int2