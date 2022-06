Giovedì 9 giugno 2022 - 20:27

Giorgio Luitprandi presidente della Piccola industria Lombardia

Subentra ad Alvise Biffi

Milano, 9 giu. (askanews) – Il comitato regionale Piccola industria di Confindustria Lombardia ha eletto Giorgio Luitprandi presidente della Piccola industria regionale per il quadriennio 2022-2026, subentrando ad Alvise Biffi giunto al termine del mandato.Luitprandi è amministratore delegato della Edilmatic di Pegognaga (Mantova), azienda di famiglia che dal 1965 progetta e produce sistemi di ancoraggio antisismici destinati all’assemblaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, con mercato domestico ed estero.“La rappresentanza delle istanze della piccola industria di Confindustria Lombardia – ha commentato Luitprandi – sarà sintesi dei temi e dei progetti provenienti da tutti i territori lombardi in particolare concentrando l’azione su 4 assi: competenze e capitale umano, nuova impresa tra digitale e fisico, sostenibilità e transizione green, finanza e crescita. Argomenti al centro dell’azione di medio periodo per ricalibrare e sviluppare le nostre imprese e che l’attualità degli accadimenti politici, sociali ed economici internazionali ha imposto con urgenza”.