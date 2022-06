Mercoledì 8 giugno 2022 - 15:22

Balneari, Bcc Iccrea: 50 mln di euro per gli stabilimenti Veneto

Accordo e partnership con Unioncamere e 140 operatori settore

Venezia, 8 giu. (askanews) – Il Gruppo Bcc Iccrea, con 6 delle sue Banche di Credito Cooperativo operative nel nord-est, ciascuna in uno specifico territorio, ha siglato nel corso dell’ultima edizione della Fiera dell’Alto Adriatico di Caorle una partnership con Unionmare Veneto, Associazione che rappresenta i 140 operatori del settore balneare del Veneto, per sostenere finanziariamente gli associati nella attuale fase di profondo cambiamento normativo che determinerà, nei prossimi anni, un impatto significativo per lo sviluppo del settore.L’accordo, il primo dedicato esclusivamente al comparto turistico balneare, coinvolge direttamente tutte le BCC del Gruppo che hanno sportelli sulla costa veneta – Centromarca Banca, Banca della Marca, BCC Patavina, Banca Annia, BCC Pordenonese e Monsile e Credifriuli – e prevede, per gli associati a Unionmare Veneto, lo stanziamento di un plafond da 50 milioni di euro, a tassi e condizioni agevolati e con la garanzia attivabile di Fidi Impresa e Turismo Veneto.La sigla tra il Gruppo e Unionmare Veneto va a sostegno degli operatori del settore che, a seguito della sentenza del 2021 del Consiglio di Stato e del recente provvedimento di proroga assunto dal Governo, dovranno nei prossimi mesi avanzare le richieste di rinnovo della concessione demaniale marittima presso i Comuni di competenza.