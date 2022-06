Martedì 7 giugno 2022 - 12:06

Salario minimo, Giorgetti: non deve penalizzare contrattazione

Decisione Ue lascia grandi margini ai Paesi membri

Milano, 7 giu. (askanews) – “La decisione dell’Unione europea lascia grandi margini ai Paesi membri per declinare questo principio in base alla realtà e alle caratteristiche di ogni Paese. Ad esempio noi abbiamo una contrattazione molto avanzata anche di secondo livello e quindi questo strumento non deve penalizzare delle forme che abbiamo sperimentato con successo”. A dirlo il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’inaugurazione della 60esima edizione del Salone del Mobile. Al termine di una lunga trattativa questa notte il Consiglio e il Parlamento dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sul salario minimo.