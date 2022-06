Lunedì 6 giugno 2022 - 12:25

Intesa Sanpaolo: 3,2 mld per crescita imprese Fvg

Accodo con Confindustria Udine

Udine, 6 giu. (askanews) – Intesa Sanpaolo e Confindustria Udine hanno siglato un importante accordo per la crescita delle imprese del territorio, nell’ambito del percorso congiunto con Confindustria nazionale “Competitività, Innovazione, Sostenibilità”. L’intesa mette a disposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia 3,2 miliardi di euro per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il PNRR. Il plafond verrà destinato alle necessità di intervento di liquidità nei settori della digitalizzazione e innovazione, del rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere, sostenibilità sono al centro dell’accordo.Per affrontare la transizione digitale e garantire una crescita sostenibile e duratura, Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese delle linee di finanziamento di Intesa Sanpaolo dedicate a sostenere investimenti in tecnologie innovative, brevetti e know-how, sia per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi innovativi che per l’arricchimento del contenuto tecnologico di prodotti, processi e servizi esistenti. Intesa Sanpaolo metterà inoltre a disposizione il proprio network di specialisti per supportare gli imprenditori nella definizione di soluzioni finanziarie dedicate e servizi consulenziali per il business.