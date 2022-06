Lunedì 6 giugno 2022 - 12:46

Barbetta: la storica azienda leccese entra nel polo di Gruppo Florence

E' la prima azienda del Sud a fare il suo ingresso come socio

Milano, 6 giu. (askanews) – Barbetta – storica azienda leccese leader nella progettazione e produzione di prodotti in jersey fondata nel 1973 da Luciano Barbetta e da sua moglie Ileana – entra in Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion.Barbetta è la tredicesima azienda – la prima del Sud Italia – che entra a far parte di Gruppo Florence, presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’AD Attila Kiss. Barbetta conta oggi circa 180 dipendenti con un indotto di 40 laboratori e 800 addetti dedicati, per un fatturato che nel 2021 ha raggiunto circa 60 milioni. L’azienda è arrivata a produrre fino a 50.000 capi al mese per i più prestigiosi brand del lusso e ha saputo affermarsi tra le più eccellenti testimonianze del “Made in Italy” in Puglia.La famiglia Barbetta, analogamente alle altre famiglie di imprenditori che hanno già aderito a Gruppo Florence, acquisisce una rilevante quota del gruppo che è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento e Italmobiliare. “L’ingresso della famiglia Barbetta tra i soci di Gruppo Florence mi riempie di soddisfazione – ha commentato Trapani – inoltre sono particolarmente contento di accogliere un’azienda della Regione Puglia con tradizioni radicate nell’artigianato del lusso”.“Siamo desiderosi di dare il nostro contributo all’affermazione di un gruppo di imprenditori che lavorano con entusiasmo e dedizione al servizio dei migliori brand del settore lusso”, ha dichiarato Luciano Barbetta, presidente e fondatore del gruppo Barbetta. “Siamo felici di portare i nostri dipendenti in un contesto innovativo, focalizzato ad alzare il livello dei servizi offerti e a preservare le nostre tradizioni. Per la nostra famiglia l’azienda rappresenta un capitale del territorio che la ospita, mentre noi imprenditori ne siamo i custodi, con l’obiettivo di garantirne lunga vita e consegnarla prosperosa alle generazioni future”.