Sabato 4 giugno 2022 - 13:04

Cosa ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni al Festival di Trento

Su Pnnr, inflazione, debito e difesa comune europea

Roma, 4 giu. (askanews) – Per l’Italia chiedere la proroga del Pnrr “sarebbe un errore” e “lancerebbe un messaggio autolesionista”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, a Trento per il Festival dell’economia. “Guai a considerare gli aggiustamenti di Next Generation Eu, che sono necessari, come un ‘dateci una proroga’, specie se questo messaggio arrivasse da quello che a torto o a ragione è considerato il maggiore beneficiario, ovvero l’Italia.Se dall’Italia arrivasse quel messaggio sarebbe un errore, ma il Governo non sta facendo questo, sta negoziando con noi aggiustamenti”, ha detto Gentiloni.A chi chiedeva se il Next Generation Eu potesse essere reso permanente, Gentiloni ha detto: “Nell’accordo generale era spiegato che si trattava di un piano straordinario legato al Covid, sappiamo però che nella storia del progetto europeo se le cose funzionano sono ripetute, per mettere forze in comune per un obiettivo diverso, per esempio la difesa comune o le altre sfide strategiche. Ma per fare questo deve funzionare e per farlo funzionare servono aggiustamenti”.“Nell’Eurozona – ha proseguito – abbiamo un tasso di inflazione attorno all’8%, l’Italia non è il Paese che lo ha più alto. Per i Paesi europei, nelle nostre previsioni, l’inflazione andrà a calare l’anno prossimo, ma previsioni vanno prese con le molle”.“L’Italia ha avuto un primo trimestre non negativo, vediamo come andrà il secondo trimestre e crediamo ci possa essere un secondo trimestre non negativo. Se a questo ci aggiungiamo il trascinamento della fine dello scorso anno ci potrebbe portare ad avere un buon livello di crescita anche nel 2022”.“L’Italia – ha proseguito il Commissario – dia un messaggio sul debito”, ci deve essere la “consapevolezza che è un impegno di ogni paese tenere sotto osservazione il debito. Questo non vuol dire che non si possano prendere misure di emergenza, come quelle per fronteggiare l’aumento dei prezzi, ma è di non appesantire con misure permanenti di spesa corrente un livello di debito che già abbiamo e di cercare di spingere i livelli di crescita”.Gentiloni ha quindi parlato di Europa: “Bisogna scommettere su una difesa europea comune. Un attore politico come la Ue che vuole essere un portatore di valori positivi non può non avere gli elementi fondamentali per difendere i propri interessi. Questo – ha aggiunto – non è in contraddizione con una alleanza strategica come la Nato che ha una funzione di deterrenza”. L’ex premier italiano ha ribadito che “la Nato non è un soggetto che difende i propri interessi: è una alleanza difensiva di fronte a una minaccia attuale”. Per Gentiloni, nel “nuovo ordine” globale “ci sarà bisogno di un nuovo protagonista, cioè una Unione europea capace di essere non solo una super potenza economica e commerciale, ma anche una grande potenza sul fronte dell’autonomia strategica”.Un soggetto “più autonomo e senza il quale sarà difficile costruire un nuovo ordine globale”, ha aggiunto Gentiloni.Mch/Pie