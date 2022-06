Venerdì 3 giugno 2022 - 11:16

Consorzio Vino Nobile Montepulciano, Rossi confermato a presidenza

Per un altro triennio, confermati anche i vicepresidenti

Roma, 3 giu. (askanews) – Andrea Rossi è stato confermato alla guida del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. A nominarlo il consiglio di amministrazione del Consorzio, eletto dall’assemblea lo scorso 26 maggio, che si è riunito nella serata di mercoledì 1 giugno. Il Consiglio ha voluto confermare anche i due vicepresidenti, Susanna Crociani (azienda Crociani) e Luca Tiberini (azienda Tiberini).“In tre anni abbiamo visto nascere dei progetti di grande importanza condivisi da tutta la base sociale e non facili da portare a termine se si tiene in considerazione che parte del mandato è stato caratterizzato dal Covid-19 – ha detto Andrea Rossi – Toscana in etichetta, il Progetto “Pieve” per una terza tipologia di Vino Nobile di Montepulciano, la modifica del disciplinare circa i movimenti più controllati del vino sfuso ed infine, il traguardo raggiunto qualche giorno fa, della certificazione di sostenibilità per tutta la denominazione secondo lo standard Equalitas”.Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto dai consiglieri eletti dall’assemblea lo scorso 26 maggio: Luca De Ferrari (Boscarelli), Pietro Riccobono (Tenuta Trerose – Bertani Domains), Francesco Carletti (Poliziano) Antonio Donato (Tenute del Cerro), Luigi Frangiosa (La Ciarliana). Per Vecchia Cantina di Montepulciano sono stati eletti nel CdA oltre al Presidente, Ilaria Chiasserini, Andrea Ciolfi, Rino Fontana e Filippo Neri. Il Collegio sindacale è composto dal presidente Roberta Coveri e dai Componenti Giordano Pratellesi e Matteo Giustiniani. La Giunta Esecutiva è composta dal presidente e vicepresidenti affiancati da Luca De Ferrari e Antonio Donato.