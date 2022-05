Lunedì 30 maggio 2022 - 18:32

cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di Confagricoltura

Chiara Soldati, Rosina Zuliani, Olga Urbani

Roma, 30 mag. (askanews) – Ci sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Lo rende noto Confagricoltura in un comunicato.Le imprenditrici sono: Chiara SOLDATI, di Alessandria, dal 1998 amministratore dell’azienda agricola di famiglia “La Scolca”, produttrice del vino Gavi dei Gavi. Ne ha sviluppato il marketing e la presenza sui mercati esteri, raggiungendo un export di oltre il 70%. Nel 2018 ha realizzato nella tenuta La Scolca una nuova cantina dotata di laboratorio di analisi per un controllo costante della qualità. La tecnica di vinificazione è a freddo e consente di mantenere inalterate le proprietà dell’acino e dei precursori degli aromi dalla pressatura alla fermentazione. L’azienda gestisce una superficie di circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese, fra Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di filari. Oltre 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.Rosina (Rosi) ZULIANI, di Cagliari, dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all’estero. Alla scomparsa del marito assume la guida dell’azienda e ne sviluppa l’internazionalizzazione con progetti in Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri Paesi. Collabora con l’Università di Cagliari a progetti di bonifica ambientale di terreni contaminati da metalli pesanti e idrocarburi. Opera in Sardegna attraverso tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500 mq di serre. Con una selezione di 247 varietà di Hibiscus rosa-sinensis, la Sgaravatti Geo srl vanta una delle principali collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti del verde.Olga URBANI, imprenditrice di Perugia, dal 2010 presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di famiglia leader nella raccolta, trasformazione e commercializzazione di tartufi con una quota del mercato mondiale del 70%. Dopo la laurea entra in azienda con incarichi di crescente responsabilità. Ne consolida la presenza sui mercati esteri con l’apertura di nuove sedi e ampliando le linee di prodotto fino a raggiungere oltre 600 referenze a base di tartufo comprensive di salse, condimenti e prodotti da forno. Nel 2017 avvia “Truffleland”, unica azienda del settore attiva nella produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi Urbani Tartufi opera con due stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5 marchi. L’export è pari all’80%. Occupa 150 dipendenti.“Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura – sottolinea il presidente Massimiliano Giansanti – per un riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno declinati al femminile in un settore, quello agricolo, fulcro dell’economia nazionale”.