Sabato 28 maggio 2022 - 16:02

L’ex presidente Poroshenko tenta di uscire dal Paese per la seconda volta

Bloccato da guardie allo stesso valico di frontiera

Roma, 28 mag. (askanews) – L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha tentato per la seconda volta di lasciare il Paese attraverso lo stesso valico di frontiera, secondo quanto riferito dai media ucraini. Attraverso Telegram è stato riferito che l’ex presidente stava cercando di lasciare l’Ucraina ed entrare in Polonia attraverso il checkpoint Rava-Rus’ka, nella regione di Leopoli.Secondo il sito di notizie ucraino Strana.ua, Poroshenko è stato fermato dagli agenti di pattuglia allo stesso posto di blocco.Iryna Herashchenko, parlamentare ucraina del partito ‘Solidarietà Europea’ di Poroshenko, ha affermato che l’ex presidente dovrebbe partecipare a diversi eventi internazionali come membro di un parlamento e ha cercato di lasciare l’Ucraina ma è stato fermato dalle guardie di frontiera ucraine.Fco/Pie