Irion, Antongiulio Donà nuovo Sales Executive per piattaforma EDM

Sistema disponibile per tutti i Business Partner da giugno

Roma, 27 mag. (askanews) – L’approccio dichiarativo e rivoluzionario di Irion EDM (l’unica piattaforma 100% Made & Supported in Italy per la gestione dei dati aziendali) sarà disponibile da giugno per tutti i Business Partner, dalle aziende tech ai system integrator, fino agli OEM (original equipment manifacturer) e VAR (value added reseller).L’iniziativa rientra nel nuovo Partner Program della software house specializzata in Enterprise Data Management, con sede centrale a Torino e uffici a Milano, Roma e Madrid. Per ‘mettere a terra’ questo ambizioso progetto Irion annuncia l’ingresso in azienda di Antongiulio Donà, Sales Executive esperto di startup hi-tech, reti di partnership per multinazionali e progetti di integrazione di dati e sistemi. Avrà inoltre la responsabilità commerciale del comparto Energy & Utilities.“Con la nostra ‘rivoluzione dichiarativa’ vogliamo continuare a scardinare l’approccio tradizionale all’Enterprise Data Management, abilitare definitivamente la Data Governance e far risparmiare tempo, risorse ed errori. – spiega Alberto Scavino, CEO di Irion – La scelta di Antongiulio nasce dalla sua lunga esperienza nella gestione di startup, nonché nel mercato energetico e delle multiutility. Siamo onorati di averlo a bordo per aiutare i clienti a vincere la sfida della data driven organization”.“Sono entusiasta e orgoglioso di essere stato scelto da Irion. Per vincere questa sfida sono centrali il ruolo e la competenza dei Business Partner: il mio obiettivo sarà renderli strategici e partecipi del nostro progetto, oltre a consolidare la nostra presenza nell’industry strategica dell’Energy-Utilities” sottolinea Antongiulio Donà.Nel 2021 l’azienda ha ricevuto da Gartner, leader internazionale nelle ricerche sul mercato del software, due Honorable Mentions (“Data Quality Solutions” e “Data Integration Tools”).