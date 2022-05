Mercoledì 11 maggio 2022 - 22:02

Motor Valley Fest, tutto pronto a Modena per il festival dei motori

Dal 26 al 29 maggio, focus su innovazione, elettrico e metaverso

Milano, 11 mag. (askanews) – E’ iniziato il countdown per Motor Valley Fest – The Art of Innovation, il grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori emiliano-romagnola, giunto alla sua quarta edizione, in programma dal 26 al 29 maggio 2022 a Modena, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’edizione 2022 è focalizzata sulle innovazioni nel campo della mobilità, con uno sguardo rivolto al presente dell’elettrico e al futuro del metaverso.Alla sua quarta edizione, Motor Valley Fest, fortemente voluto dall’associazione Motor Valley Development, conferma la caratteristica formula di successo che coniuga esposizioni di vetture di brand prestigiosi, workshop, incontri tematici e talk, parate, esibizioni di vetture da competizione e omaggi a campioni entrati nel mito. Un’intera area networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario sarà aperta al pubblico. E ancora spettacoli teatrali, aperture straordinarie di negozi e musei e cinema, oltre che iniziative dedicate a famiglie e bambini all’insegna dell’educazione stradale.Un ricco calendario di eventi ispirati al tema The Art of Innovation accenderà i riflettori sul mondo automotive italiano e internazionale a partire dal convegno inaugurale che si terrà il 26 maggio, al Teatro Comunale Pavarotti di Modena e che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sul canale YouTube del Motor Valley. L’edizione 2022 di Motor Valley Fest si terrà in concomitanza ad Autopromotec (BolognaFiere), la Biennale Internazionale delle Attrezzature e del Postvendita Automobilistico.