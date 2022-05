Lunedì 9 maggio 2022 - 19:03

Cotarella confermato a guida Assoenologi per prossimo triennio

Per lui è il quarto mandato consecutivo

Roma, 9 mag. (askanews) – Il consiglio di amministrazione di Assoenologi ha confermato all’unanimità, per il prossimo triennio, Riccardo Cotarella alla presidenza dell’associazione. Sarà coadiuvato, nel ruolo di vicepresidenti, da Massimo Tripaldi della sezione Puglia-Basilicata-Calabria e da Pierluigi Zama della sezione Romagna.Cotarella con questa rielezione si appresta a guidare Assoenologi per il quarto mandato consecutivo, mentre per Tripaldi e Zama si tratterà della loro prima esperienza ai vertici dell’Associazione.“Il lavoro che ci attende – ha detto Cotarella – è impegnativo, soprattutto alla luce degli eventi che hanno e stanno tuttora interessando le nostre vite. Assoenologi – ha detto ancora il presidente – in questi anni ha saputo reagire anche alle condizioni più sfavorevoli, continuando a crescere e diventare sempre più punto di riferimento nazionale dell’enologia. Un processo di crescita che dovrà essere, laddove possibile, accelerato per il bene di tutta la categoria e del mondo del vino”, ha concluso Cotarella.