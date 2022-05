Lunedì 9 maggio 2022 - 19:08

Coldiretti: peste suina, 2,3 mln cinghiali potenziale veicolo

Prandini: serve responsabilità delle istituzioni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 9 mag. (askanews) -Sono 2,3 milioni i cinghiali presenti in Italia e che rappresentano il principale veicolo del virus della peste suina africana che minaccia gli allevamenti nazionali di maiali. Così la Coldiretti dopo l’individuazione di altri due casi sospetti, sempre cinghiali, nella stessa area del caso zero, ovvero una zona del parco dell’Insugherata, il primo fuori dalle regioni Liguria e in Piemonte dove nella zona infetta sono stati fino ad ora individuati 113 casi dal primo contagio del 27 dicembre 2021.“Serve responsabilità delle istituzioni per un intervento immediato di contenimento della popolazione dei cinghiali – chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare – la necessità della loro riduzione numerica attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 con l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree protette. Siamo infatti costretti ad affrontare una grave emergenza sanitaria perché è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali”.