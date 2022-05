Martedì 3 maggio 2022 - 14:53

Casa, idealista: ad aprile crescita lenta prezzi dell’usato (+0,3%)

Prezzo medio sale a 1.692 euro al metro quadro

Roma, 3 mag. (askanews) – Il prezzo medio delle abitazioni di seconda mano sale a 1.692 euro al metro quadro ad aprile, secondo l’ufficio studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. L’importo medio pagato per una casa in Italia è aumentato dello 0,3% nell’ultimo mese rispetto a marzo.Tuttavia, la variazione annuale è ancoranegativa (-1,7%).Tra le regioni, 14 su 20 fanno registrare aumenti, con i rialzi più significativi concentrati in Valle d’Aosta (3,9%) e Friuli-Venezia Giulia (1,2%). Gli altri incrementi, sotto la soglia dell’un per cento,vanno dallo 0,9% della Sardegna allo 0,2% dell’Umbria. Prezzi invariati per Piemonte e Abruzzo, i cali spettano al Molise (-1,7%)davanti a Basilicata (-1,3%), Toscana (-0,9%) e Sicilia (-0,2%).Sul fronte dei prezzi, la Valle d’Aosta (2.660euro/metro quadro) è la regione più cara, seguita da Trentino-Alto Adige (2.542 euro/metro quadro) e Liguria (2.411 euro/metro quadro). Prezzi superiori alla media italiana di 1.692 euro/metro quadro anche per Toscana (2.255 euro/metro quadro), Lazio (1.963 euro/metro quadro) e Lombardia (1.746 euro/metro quadro). Tra le 14 regioni con valori medi inferiori ai valori nazionali le più economiche sono Sicilia (999 euro/metro quadro), Molise (882 euro/metro quadro), infine la Calabria con 851 euro.Riguardo alle principali città italiane Napoli (1,9%), Firenze (0,7%), Torino (0,3%), Milano eBologna (entrambe 0,2%) e chiudono il mese di aprile sotto il segno positivo. All’opposto, Genova (-0,6%), Roma e Palermo (-0,9% entrambe) segnano una flessione.Quanto ai prezzi di vendita, Venezia (4.394 euro/metro quadro), Bolzano (4.077 euro/metro quadro) e Milano (3.983 euro/metro quadro) sono le più care. Roma con i suoi 2.819 euro al metro quadro è settima nel ranking dei prezzi dei capoluoghi delle città italiane, Napoli (2.137 euro/metro quadro) sedicesima. Le ultime della graduatoria sono Vibo Valentia (844euro/metro quadro), Reggio Calabria (842 euro/metro quadro) e Biella (700 euro/metro quadro).