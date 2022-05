Lunedì 2 maggio 2022 - 14:38

La commissione Ue: Apple abusa di posizione dominante con Apple Pay

Limita l'accesso di terzi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 mag. (askanews) – Secondo la Commissione europea Apple abusa della sua posizione dominante nel mercato dei wallet mobili su dispositivi iOS, limitando l’accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi (“Near-Field Communication (NFC)”). La Commissione, che ha trasmesso al colosso hi tech Usa il suo parere preliminare, contesta la decisione di Apple di impedire agli sviluppatori di app di wallet mobili di accedere all’hardware e al software necessari sui propri dispositivi, a vantaggio della propria soluzione, Apple Pay.La vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, responsabile per la concorrenza, ha dichiarato in una nota: “I pagamenti mobili svolgono un ruolo in rapida crescita nella nostra economia digitale. È importante per l’integrazione dei mercati dei pagamenti europei che i consumatori beneficino di un panorama dei pagamenti competitivo e innovativo. Abbiamo indicazioni che Apple abbia limitato l’accesso di terze parti alla tecnologia chiave necessaria per sviluppare soluzioni di portafoglio mobile rivali sui dispositivi Apple. Nella nostra comunicazione degli addebiti, abbiamo preliminarmente rilevato che Apple potrebbe aver limitato la concorrenza, a vantaggio della propria soluzione Apple Pay. Se confermato, tale condotta sarebbe illegale secondo le nostre regole di concorrenza”.Apple Pay – ricorda la Commissione – è la soluzione di wallet mobile di Apple su iPhone e iPad, utilizzata per abilitare i pagamenti mobili nei negozi fisici e online. iPhone, iPad e software di Apple formano un “ecosistema chiuso”. La Commissione ritiene preliminarmente che Apple goda di un notevole potere di mercato nel mercato dei dispositivi mobili smart e di una posizione dominante sui mercati dei wallet mobili.In particolare, Apple Pay è l’unica soluzione di mobile wallet che può accedere all’input NFC necessario su iOS. Apple non lo rende disponibile agli sviluppatori di app di terze parti di portafogli mobili. La tecnologia NFC è incorporata nei dispositivi mobili Apple per i pagamenti nei negozi. Questa tecnologia consente la comunicazione tra un telefono cellulare e i terminali di pagamento nei negozi. NFC è standardizzato, disponibile in quasi tutti i terminali di pagamento nei negozi e consente pagamenti mobili più sicuri e senza interruzioni.Il punto di vista preliminare della Commissione è che la posizione dominante di Apple nel mercato dei wallet mobili sul suo sistema operativo iOS limiti la concorrenza, riservando l’accesso alla tecnologia NFC ad Apple Pay. Ciò esclude la concorrenza e porta a una minore innovazione e una minore scelta per i consumatori. Se confermata, tale condotta violerebbe l’articolo 102 del Trattato dell’Unione europea.Bea/Int2