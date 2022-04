Giovedì 28 aprile 2022 - 13:14

Dacia festeggia i 10 milioni di auto prodotte dal 1968 a oggi

Le Vot: orgogliosi, continueremo a proporre veicoli attrattivi

Bologna, 28 apr. (askanews) – A 54 anni dall’inizio della produzione della prima auto Dacia festeggia il 10 millionesimo veicolo uscito dalla catena di montaggio.“Siamo molto orgogliosi di aver superato la barra simbolica dei 10 milioni di veicoli prodotti – ha commentato il direttore generale delle marche Dacia e Lada, Dennis Le Vot -. Questo risultato dimostra il successo di una visione pragmatica dell’automobile, focalizzata su ciò che è veramente essenziale per i nostri clienti. Grazie alle proprie esperienze, Dacia proseguirà la sua crescita e continuerà a proporre veicoli attrattivi e in linea con lo stile di vita dei suoi clienti”.Del volume di auto prodotte dal 1968 ad oggi fanno parte: 2,6 milioni di Dacia Sandero e Sandero Stepway, l’auto più venduta ai privati in Europa dal 2017; 2,3 milioni di Dacia 1300 (e sue varianti); 2,1 milioni di Dacia Duster, il Suv più venduto ai privati in Europa dal 2018; 1,95 milioni di Dacia Logan e Logan Mcv.