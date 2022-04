Sabato 9 aprile 2022 - 12:50

Cingolani: stiamo correndo per diversificare le fonti di energia

L'Italia utilizza 70 miliardi di metri cubi l'anno di gas, 29 dei quali importati dalla Russia

Roma, 9 apr. (askanews) – “In questo momento con la crisi della guerra in Ucraina noi dovremmo probabilmente rimpiazzare 29 miliardi di metri cubi di gas che provengono dalle importazioni russe. L’Italia utilizza 70 miliardi di metri cubi all’anno, per cui è una fetta importante. Non si fa molto rapidamente, noi stiamo correndo per diversificare le fonti”.Lo ha detto il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, al ‘Live In’ di SkyTg24 in diretta da Bari.“Noi – ha specificato il ministro – stiamo accelerando sulle rinnovabili , ma dev’essere chiaro che non risolviamo il problema fra 2 mesi, 6 mesi, 8 mesi. E’ un piano che dura 7-8 anni. Anche se con la bacchetta magica noi mettessimo delle immense quantità di rinnovabili oggi non abbiamo gli accumulatori per accumulare questa energia che viene prodotta solo quando c’è luce o quando c’è vento. Servono delle reti digitali molto complesse per poter gestire questi flussi discontinui. Stiamo facendo una corsa a creare un’infrastruttura in grado di gestire le rinnovabili e a metterne molte”.Bol/Int9