Martedì 5 aprile 2022 - 11:06

Coldiretti: ortofrutta, record export e 1/3 va in Germania

In 2021 +8% a 5,6 miliardi, preoccupano spese trasporti in 2022

Roma, 5 apr. (askanews) – Con quasi 5,6 miliardi di euro (+8%) è record per la frutta e la verdura Made in Italy all’estero, con le esportazioni che hanno raggiunto nel 2021 il massimo di sempre raddoppiando i valori registrati al debutto del secolo. Ma il risultato è ora messo a rischio dall’aumento dei costi di trasporto, che segnano incrementi del 35%, trainati dal prezzo dei carburanti e dalla carenza di infrastrutture e snodi commerciali in Italia. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Istat eseguita in occasione di Fruit Logistica 2022 a Berlino, la principale fiera internazionale di settore, dove il presidente della Coldiretti Ettore Prandini è presente per incontrare gli operatori italiani.I prodotti ortofrutticoli Made in Italy che in valore crescono di più all’estero, spiega Coldiretti, sono le albicocche (+75%), le mele (+5%), i kiwi (+2%), i pomodori (+10,5%), le lattughe (+4%), i cavoli (+10%), stabile l’uva (+0,4%) mentre calano gli agrumi (-9%) e le patate (-15,6%). I consumatori che apprezzano di più frutta e verdura italiane sono i tedeschi che mettono nel loro carrello della spesa quasi 1/3 (30,4%) di tutto quello che viene spedito all’estero dal Belpaese con un valore che sfiora 1,7 miliardi nel 2021 in crescita del 5%. Dietro la Germania si piazza la Francia con oltre 580 milioni di euro di acquisti di ortofrutta italiana seguita dall’Austria con quasi 354 milioni.Ma il trend rialzista coinvolge, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, anche il Regno Unito dove i consumi crescono del 7,7% per un carrello della spesa che vale oltre 279 milioni di euro. E, prima che le truppe russe scatenassero l’inferno con l’invasione militare, l’andamento positivo coinvolgeva anche l’Ucraina con una crescita del 4% degli acquisti.In questo scenario l’impennata dei prezzi dei carburanti rischia di scatenare una tempesta sui costi della logistica. “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato con il Recovery Fund può essere determinante per agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese e anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo” spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.