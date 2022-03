Giovedì 31 marzo 2022 - 02:30

Zootecnia, sistema allevatori lombardo in campo per sostenibilità

Se ne è parlato al Seminario Bovini Sata di Padenghe sul Garda

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 mar. (askanews) – Il Sistema Allevatori lombardo sta moltiplicando gli sforzi per ridurre l’impatto dell’attività zootecnica sull’ambiente, nell’ottica di un nuovo approccio consapevole all’economia circolare. Questo il messaggio emerso dalla 24esima edizione del Seminario Bovini Sata organizzato nei giorni scorsi a Padenghe sul Garda da Aral, l’associazione regionale allevatori della Lombardia.L’obbiettivo primario rimane quello di difendere ma anche sviluppare le produzioni zootecniche lombarde: opzione quest’ultima che assume una rinnovata importanza alla luce della difficile situazione internazionale legata al conflitto russo-ucraino, che ha messo in luce tutte le fragilità del nostro sistema agricolo in termini di dipendenza dall’estero e di deficit negli approvvigionamenti. Ma anche in questa nuova ottica espansiva per il comparto rimane comunque prioritario l’impegno a non derogare nei confronti di una responsabilità sociale ormai sempre più percepita come asset fondamentale anche per la sostenibilità economica, che rimane comunque il primo pilastro per continuare a lavorare e produrre. (Segue)