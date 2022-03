Mercoledì 30 marzo 2022 - 22:31

VeraPizzaContest: tre italiani sul podio della pizza più buona

Il concorso indetto dalla Associazione Verace Pizza Napoletana

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 mar. (askanews) – Vittoria in casa per il salermitano Stefano Di Filippo, la romana Vania Schiavone (Roma) sul secondo gradino del podio, e l’anconetano Giacomo Gurrieri al VeraPizzaContest, la sfida internazionale per pizzaioli tra le mura domestiche promossa dall’Associazione Verace Pizza Napoletana – AVPN che quest’anno ha visto tornare la classifica in Italia. Tra le 765 pizze in gara provenienti da 56 differenti nazioni, Stefano Di Filippo ha ideato quella che che ha conquistato la giuria posizionandosi al primo posto.Guardando ai numeri complessivi della gara di quest’anno, 56 i paesi in gara, con italiani, polacchi e brasiliani a guidare, per numeri, la pattuglia dei concorrenti. Anche se, non sono mancati concorrenti veramente da ogni angolo del pianeta: Indonesia, Messico, Macedonia, Algeria, Giordania, India, Filippine, Paraguay, Bolivia, Perù e tante altre nazioni, a dimostrazione dell’internazionalità della pizza.Sono state oltre 1300 le pizze presentate al VeraPizzaContest 2022, di cui solo 765 ammesse in gara, generando un tam tam mediatico sui social con oltre 95 mila like sul profilo Facebook AVPN @verapizzanapoletana. Di queste, solo 50 finaliste hanno avuto accesso alla seconda fase della sfida.