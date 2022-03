Mercoledì 30 marzo 2022 - 22:46

Pasta De Cecco 1886 entra in Unione imprese centenarie italiane

Diventano 40 gli associati appartenenti a 11 regioni italiane

Roma, 30 mar. (askanews) – Pasta De Cecco 1886, la cui storia inizia in Abruzzo, a Fara San Martino, alle falde della Maiella, Geoparco naturale, Patrimonio dell’Umanità Unesco, entra nella Unione imprese centenarie italiane. Con l’ingresso di Pasta De Cecco 1886 diventano 40 gli associati della Unione Imprese Centenarie Italiane, appartenenti a 11 regioni d’Italia.Nel 1889 Filippo De Cecco ebbe un’intuizione epocale, quella di realizzare il primo impianto di essiccazione artificiale ad aria calda, quando questa veniva tradizionalmente effettuata all’aperto. E’ un’invenzione che fa storia, riportata anche dall’Enciclopedia Treccani. Tutto il processo diventa più controllato, igienicamente sicuro e non più legato alle variabili metereologiche: insomma si gettarono le basi per produrre la pasta in modo continuativo aumentandone anche la durata di conservazione, cosa che ha consentito di cominciare ad esportarla.E infatti già nel 1893 la pasta De Cecco viene premiata negli USA in occasione dell’Esposizione Universale di Chicago, ‘per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura’. Con De Cecco non è soltanto la pasta a valicare i confini della nostra nazione: fra gli antesignani del fenomeno Made in Italy, Filippo De Cecco promuoveva l’identità di un Paese ricco di cultura e votato a una produzione di alta qualità.È iniziato in questo modo il processo di internazionalizzazione dell’azienda, con il quale De Cecco ha portato la cultura della pasta italiana negli altri paesi d’Europa, in America e fino al Giappone. De Cecco è oggi presente in oltre 100 Paesi vantando volumi da terzo produttore di pasta al mondo, primo nel segmento premium.In occasione del 130esimo anniversario della nascita del pastificio De Cecco, Poste Italiane ha emesso un francobollo celebrativo dedicato alla sua storia. Lo scorso anno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi annoverato la De Cecco anche nel recente registro dei marchi storici, anche qui, primo pastificio di pasta secca ad avere il riconoscimento di “Marchio Storico di interesse nazionale”.