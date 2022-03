Lunedì 28 marzo 2022 - 12:22

Vino, Settimo Pizzolato Holding acquisisce nuova tenuta in Toscana

Dedicata a selezionata produzione di Chianti e olio biologici

Roma, 28 mar. (askanews) – La Settimo Pizzolato Holding, proprietaria de La Cantina Pizzolato, azienda vitivinicola veneta che produce oltre 8 milioni di bottiglie certificate biologiche esportate in oltre 30 paesi nel mondo, ha acquisito la tenuta in Toscana “Casale III”.Di precedente proprietà della famiglia Borella che dagli anni ’70 ha avviato una viticultura biologica di Chianti Colli Senesi e olio extravergine di oliva, Casale III è una acquisizione nata per diversificare la produzione della Cantina Pizzolato, concentrandosi su una selezionata e piccola produzione biologica di Chianti Colli Senesi DOCG e dell’olio extravergine di oliva.La holding ha chiuso il 2021 con un fatturato che supera i 20 milioni di euro, una produzione di oltre 8 milioni di bottiglie e con un export intorno al 90%.