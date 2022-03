Mercoledì 23 marzo 2022 - 13:00

Vino, azienda Ricci Curbastro vara il riciclo virtuoso del legno

Da albero a barrique, da barrique a nidi artificiali

Roma, 23 mar. (askanews) – Da albero e barrique, da barrique a nidi artificiali costruiti dai detenuti dell’Istituto di Pena di Alessandria. Al via il percorso “Le Tre Vite dell’Albero”, primo capitolo del progetto “Il Nido della Sostenibilità”, contenitore di diverse iniziative che l’azienda vitivinicola Ricci Curbastro svilupperà nel corso dei prossimi anni. Ai detenuti del carcere piemontese è stato affidato il compito di trasformare le doghe di barili e barriques in cassette per nidi artificiali destinati ai vigneti aziendali per ospitare Cinciallegre, Codirossi e altri insettivori utili all’equilibrio naturale dei vigneti stessi.“Per una realtà come la nostra, certificata sostenibile con lo standard Equalitas fin dal 2017, l’attenzione per alcune tematiche è una priorità assoluta – spiega Riccardo Ricci Curbastro – Non a caso tutto ciò che utilizziamo in cantina segue una logica di naturale recupero. Tuttavia il legno di barili e barriques, che proviene da foreste demaniali francesi gestite in modo sostenibile, non è sempre facilmente riciclabile e questo rischia di interromperne il ciclo virtuoso”.Ora le doghe dismesse, lavorate nel reparto falegnameria dell’Istituto di Pena di Alessandria, si trasformano in nidi artificiali, andando quindi a chiudere un ciclo.In campo ambientale, dopo l’abbandono di ogni erbicida nel 1980, il cammino ho portato l’azienda vitivinicola alla completa autosufficienza per l’energia elettrica nel 2005, al biologico nel 2015 ed infine ad essere una delle prime 9 aziende italiane certificate sostenibili con lo standard Equalitas nel 2017.