Mercoledì 23 marzo 2022 - 12:54

La previsione Fipe: nei prossimi mesi sarà inevitabile un rialzo dei prezzi

Aumento dei costi e debolezza della domanda ritardano la ripresa

Roma, 23 mar. (askanews) – Aumento di costi e debolezza della domanda ritardano per le imprese del settore ristorazione la ripresa di un anno, attesa tra il 2023 e il 2024. E se al momento sono le imprese che assorbono la maggior parte dell’aumento dei costi, “è inevitabile che nei prossimi mesi ci sarà una dinamica al rialzo da parte di bar e ristoranti”. A spiegarlo Luciano Sbraga, vicedirettore di Fipe, durante la presentazione del rapporto annuale di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, realizzato in collaborazione con Bain&Company e Tradelab.In un settore che, dal 2019, ha visto la scomparsa di 194.000 posti di lavoro, “soprattutto tra giovani e donne, le fasce più deboli”, Fipe evidenzia anche la presenza di “problemi legati al reddito di cittadinanza, con persone che non se la sono sentita di perderlo per lavorare in un settore che poteva essere chiuso da un momento all’altro”.Alle limitazioni della pandemia si è aggiunta, nel corso del 2021 e ancora in questi primi mesi del 2022, “l’impennata del costo del gas a metro cubo, con un aumento del 142,6% e dell’energia elettrica con un aumento del +2%. Oltre – ha detto Braga – a incrementi importanti nelle materie prime alimentari, problemi di approvvigionamento ad esempio sull’olio di semi, che è razionato. Eppure i listini sono stati mantenuti abbastanza sotto controllo: dal 2019 a oggi il caffè è aumentato del 3% in due anni. Ma fino a quando questo sarà possibile?”.Per l’anno in corso, spiega il vicedirettore di Fipe, c’è “un cauto ottimismo: il 57% delle aziende pensa di aumentare ii ricavi nel 2022, ma c’è ovviamente un effetto rimbalzo e purtroppo non sappiamo quale sarà l’impatto dello scenario di guerra. Sicuramente ci sarà un effetto sulle materie prime energetiche e su alcune produzioni alimentari”.Infine, una nota sul Green Pass rinforzato obbligatorio, che nell’ultimo decreto del Governo dovrà essere presentato per potere accedere a bar e ristoranti fino al 30 aprile. “Ora la spinta del Green pass e della campagna vaccinale si è esaurita – ha detto Sbraga – Se l’obiettivo è il 100% della popolazione, cosa mai verificatasi in una campagna vaccinale, ci metteremo ancora un anno: è possibile che oggi se sono un turista non ho bisogno del Green Pass, in albergo non mi serve ma non posso andare al bar e al ristorante e se sono italiano ho bisogno del Green pass rafforzato? E’ un accanimento nei confronti di un settore che ha già pagato troppo”, ha concluso.Apa/Pie