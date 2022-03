Lunedì 21 marzo 2022 - 13:10

Koinetica: conversazioni su 20 anni di cultura della sostenibilità

Una serie di incontri per festeggiare due decenni di attività

Milano, 21 mar. (askanews) – Venti anni di sostenibilità: Koinètica – realtà che affianca imprese di piccole e grandi dimensioni, enti non profit e enti della Pubblica Amministrazione nello sviluppo di progetti di comunicazione della sostenibilità – raggiunge oggi, primo giorno di primavera, il traguardo di due decenni di impegno nella diffusione della cultura della sostenibilità.Rossella Sobrero e Giacomo Ghidelli scelsero il primo giorno di primavera per fondare Koinètica non in risposta ad una motivazione poetica, ma per dare concretezza ad una precisa volontà: far nascere una nuova realtà al servizio delle organizzazioni che credono nel “cambiamento” nella data che segna il risveglio della natura. Koinètica si è posta quindi come missione quella di valorizzare il ruolo sociale che tutte le organizzazioni – profit, non profit, pubbliche, private – possono avere e con l’obiettivo di promuovere partnership di valore. In quest’ottica ha progettato, con alcune importanti organizzazioni, Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, ha creato il network CSRnatives, ha collaborato con le reti d’impresa locali nella promozione della responsabilità sociale.Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è un evento di aggiornamento e di networking che ha l’obiettivo anche di valorizzare l’impegno sociale e ambientale delle imprese. CSRnatives è un network di giovani appassionati di sostenibilità, una rete aperta e inclusiva a cui ogni studente universitario o neolaureato può unirsi diventando un piccolo grande nodo della rete stessa.Per ricordare le attività realizzate in questi 20 anni, che vanno dalla consulenza alla formazione, Koinètica organizza un ciclo di incontri, brevi conversazioni con alcuni dei principali partner con cui ha collaborato. La prima puntata del ciclo va in onda il 21 marzo 2022 sul sito koinetica.it e vede Rossella Sobrero dialogare con Riccardo Lombardo, esperto di marketing istituzionale della Regione Piemonte.Nei prossimi mesi sono in programma altri incontri per far conoscere le attività realizzate ma anche per ricordare alcuni progetti importanti che hanno contribuito allo sviluppo della cultura della sostenibilità.