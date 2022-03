Mercoledì 16 marzo 2022 - 16:49

Torna il Salone del Mobile: dal 7 al 12 giugno la 60esima edizione

La sostenibilità tema chiave. Porro: tempi difficili, serve coraggio

Milano, 16 mar. (askanews) – Dopo due anni di fermo imposti dalla pandemia, torna il Salone del Mobile di Milano: atteso, rinviato, ripensato nella veste di Super Salone e rispostato alla vigilia dell’estate, ora il Salone nell’edizione numero 60, si prepara all’appuntamento di giugno, dal 7 al 12, nei padiglioni della Fiera di Rho, con un rinnovato impegno per la sostenibilità. Su 200.000 metri quadrati di esposizione saranno oltre 2.000 le aziende, il 25% delle quali provenienti dall’estero, che animeranno la cinque giorni, che sabato e domenica sarà aperta anche al grande pubblico.“Non sono tempi semplici ma sono tempi che vanno vissuti con coraggio, pragmatismo e una visione di quello che è il futuro senza farci schiacciare dal problema contingente – ha detto la presidente Maria Porro – siamo choccati dalla guerra in Ucraina ma il Salone è un crocevia di popoli, un costruttore di ponti. C’è una grandissima voglia di riscoprire le novità anche perchè sono due anni che il Salone non è in presenza”. Dal sindaco, Giuseppe Sala, “un ringraziamento agli operatori del salone del mobile, per il grande senso di responsabilità”: “Tutte le volte – ha detto – parliamo di ripartenza, in realtà credo che sia una situazione in cui dobbiamo adattarci a tempi difficili e sfortunati più che invocare una continua ripartenza, bisogna vivere”. Detto questo “il Salone resta la settimana più importante dell’anno, lo è sempre stata e sempre lo sarà: sarà il momento in cui troveremo coraggio e fiducia e ci ritroveremo tutti”.Per questa edizione la sostenibilità invaderà i padiglioni, gli allestimenti secondo linee guida condivise con allestitori e architetti. E sarà anche celebrata con l’installazione dell’architetto Mario Cucinella: Design with Nature sarà uno spazio di 1.400 metri quadrati nel padiglione 15 di S.Project che promette di raccontare secondo le parole dello stesso Cucinella “un modello di sviluppo per il Pianeta che ha risorse che stanno tragicamente finendo”.Quella di giugno, sarà l’edizione delle biennali con EuroCucina che avrà 82 espositori (di cui 16% esteri) su 16.000 metri quadrati di esposizione, del suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) e del Salone internazionale del bagno che conterà 172 espositori (di cui 15% esteri) su oltre 17.000 metri quadrati. Novità il Salone Satelli dal tema “Designing for our future selves” che quest’anno sarà spostato all’inizio della fiera e ospiterà oltre 600 designer. Fitto anche il programma del Talk curato da tre donne Chiara Alessi, Maria Cristina Didero e Beatrice Leanza che attraverso questi incontri rimetteranno al centro l’uomo, il Pianeta, la bellezza e il design.“Il Salone è un foglio bianco – ci ha concluso Maria Porro – dove le aziende sono libere di esprimersi, dove le aziende disegnano il futuro dell’abitare quindi la punta di diamante penso siano i progetti delle aziende dopo due anni in cui non abbiamo avuto la possibilità di vedere in presenza tutto il lavoro che hanno fatto”.