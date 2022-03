Mercoledì 16 marzo 2022 - 13:24

Grandi casse in agricoltura, possibile un minor impatto ambientale

Da Mite ok a progetto Polieco-Spinlife per certificazione

Roma, 16 mar. (askanews) – Da oggi le aziende produttrici delle grandi casse in polietilene utilizzate in agricoltura (bins), potranno avviare l’iter per l’ottenimento della certificazione Made green in Italy. Il ministero della Transizione Ecologica ha recentemente pubblicato le ‘Regole di categoria di prodotto per le grandi casse in PE’, a conclusione del percorso di progettazione avviato dal Consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco e dal partner scientifico Spinlife, Spinoff dell’Università di Padova.L’ iniziativa, che nasce nell’ambito delle politiche europee sul Green Public Procurement (GPP) e sul programma di calcolo dell’impronta ambientale noto anche come Product Environmental Footprint (PEF), consentirà di certificare la qualità e l’eccellenza dei prodotti italiani realizzati secondo i principi della sostenibilità ambientale.Con il supporto di Spinlife, è stato condotto uno studio di Analisi del Ciclo di vita (Life Cycle Assessment) che ha coinvolto tutte le aziende consorziate del Polieco interessate alla produzione delle grandi casse in polietilene (PE) o bins. I risultati dell’analisi, sottoposti a verifica di terza parte del MITE, hanno consentito di mettere in luce i potenziali impatti ambientali delle grandi casse in PE e di determinare in modo oggettivo e scientifico i valori di eccellenza ambientale per l’ottenimento del marchio Made Green in Italy.Dunque un risultato rilevante a livello nazionale in grado di agevolare l’immissione sul mercato di prodotti più green e di consentire alle aziende di essere più competitive anche attraverso il riconoscimento nei regolamenti e nelle leggi nazionali che spaziano dagli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni fino alla normativa sulle plastiche riciclate ed il loro uso.