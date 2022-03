Mercoledì 16 marzo 2022 - 13:21

Feltrin: allarme blocco legno betulla da Russia, scorte per 2 mesi

Materia prima essenziale per legno-arredo ma anche per automotive

Milano, 16 mar. (askanews) – La Russia è il primo fornitore di legno di betulla per l’Italia, una materia prima essenziale, trasversale a diversi settori dal legno arredo all’automotive. A lanciare l’allarme per la carenza di questo materiale è il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, a margine della conferenza stampa del Salone del Mobile.“Per la betulla la Russia è il principale produttore mondiale, copre 80% del fabbisogno e l’ha bloccata – ha detto – Non si può più acquistare”. Feltrin a tal proposito ha detto che “ci sono scorte ancora per uno o due mesi”.“Nell’arco di qualche mese, se non si risolverà il conflitto, questo potrà avere dei risvolti trasversali, non solo sul nostro comparto ma su tutti gli altri”, ha concluso.