Lunedì 14 marzo 2022 - 14:44

Vitavigor: nel 2021 fatturato cresce del 7% ma pesa rincaro farine

Negli Usa registrato un +346% a volume

Milano, 14 mar. (askanews) – Al termine del 2021 il fatturato di Vitavigor, azienda milanese di prodotti da forno celebre per i suoi “super grissin de Milàn”, ha sfiorato i 5 milioni (+7% rispetto al 2020) con un +5% dal mercato italiano e +11% dall’estero. Sui mercati esteri, la crescita maggiore per volume si è realizzata negli Stati Uniti con un +346%, seguiti da Spagna (+40%) e Francia (+22%). Per quanto riguarda il Bel Paese, invece, si registra la crescita, anche se lenta, dell’Horeca seguita da un incremento nella Gdo grazie anche all’ampliamento della distribuzione in nuove regioni come il Veneto. A livello globale emerge un +10% in termini di produzione dei prodotti a marchio e un incremento del 4% per quelli realizzati per conto di terzi.Anche per l’azienda milanese pesano le incertezze legate al conflitto ucraino: si registra un aumento considerevole del valore di prodotti come la farina di grano tenero (+48% da febbraio e +133% sul 2020), sottolinea in una nota; sulla stessa lunghezza d’onda si dimostra anche l’olio Evo con un incremento di prezzo pari al 24% rispetto al periodo pre-conflitto e del 74% sul 2020. Questa crescita entra a far parte di un quadro generale in cui, per il momento, regna l’incertezza e, soprattutto, il rischio che quest’ondata possa propagarsi e coinvolgere tutti i principali settori del commercio nazionale ed internazionale.