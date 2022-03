Mercoledì 9 marzo 2022 - 11:28

Neos riapre alle rotte extra Ue e presenta l’offerta per l’estate

Oltre 140 voli a settimana, 50 mete italiane e internazionali

Milano, 9 mar. (askanews) – Neos, compagnia aerea del Gruppo Alpitour, con la fine delle limitazioni alle rotte turistiche per l’emergenza pandemia, ha annunciato il ripristino dei voli intercontinentali per la prossima stagione, accanto a quelli nazionali e del Mediterraneo. Nel 2022, inoltre, la compagnia compie 20 anni e “guarda alla prossima stagione con ottimismo e obiettivi ambiziosi, nonostante la difficile situazione geopolitica delle ultime settimane”.Neos torna quindi in vista dell’estate a programmare voli nelle sue oltre 50 mete nazionali e internazionali, prevedendo oltre 140 voli a settimana e un focus particolare sul Mediterraneo. Per la prossima stagione, l’Italia presenta un’offerta ampia verso il Sud e le isole, per un picco di 23 collegamenti a settimana. Sulla stessa linea anche la programmazione della Grecia, analoga a quella del 2019 per Karpathos, Kos, Mykonos, Santorini, Samos, Skiathos, Rodi e Creta, un totale di fino 38 voli alla settimana. La Spagna presenta fino a 30 voli a settimana dai principali aeroporti italiani verso le Baleari e Canarie. L’Egitto, che da sempre rappresenta un bacino di flussi importanti, prevede una proposta ricca e ben strutturata, per il Cairo, Sharm El Sheikh e Marsa Alam, fino a 34 collegamenti alla settimana con partenze dai principali aeroporti italiani e la possibilità di partire in giorni diversi della settimana. Rientrano nel piano anche la Tunisia, con Djerba e Monastir, Capo Verde con l’isola del sale, oltre al Senegal con Dakar.Viene reintegrata dopo due lunghi anni la programmazione di lungo raggio, includendo tutte le mete internazionali oltre alle Maldive e la Repubblica Dominicana, paesi aperti al turismo dal 28 settembre scorso. È già possibile prenotare un volo per lo Sri Lanka, per l’East Africa, Nosy Be in Madagascar, il Kenya con Mombasa e la Tanzania con Zanzibar. L’offerta per l’area caraibica si amplia con le Bahamas, il Messico e Cuba, dove sono previste frequenze su Havana e Holguin, per la parte orientale dell’Isla. Proseguono i due collegamenti settimanali da Milano Malpensa su New York JFK, con buoni riscontri a quasi un anno dall’annuncio della tratta. Ripresi anche i collegamenti sulla Cina, con cui Neos – in questi anni di emergenza – ha tessuto importanti rapporti commerciali e solidali: ad oggi, si opera su Tianjin con l’obiettivo di aumentare le frequenze e riprendere il collegamento su Nanchino non appena il Paese allenterà le restrizioni.Tra le iniziative speciali, Neos opererà anche su Tel Aviv da Milano e Verona con voli di linea per il mercato italiano e israeliano, oltre ad aver stretto anche una collaborazione con il Tour Operator islandese Heimsferðir per i mercati di Grecia e Spagna su KeflavÍk: grazie a questa partnership è disponibile un volo da Verona disponibile alla vendita anche per il mercato italiano.Il trend delle prenotazioni – ci hanno spiegato da Neos – è positivo, nonostante la preoccupante situazione internazionale e le precedenti limitazioni dell’area extra UE abbiano, finora, inibito la programmazione delle vacanze a lungo periodo. Tra le mete più richieste ci sono il Mar Rosso riconfermando l’ottimo rapporto qualità-prezzo, l’Italia con in testa Sardegna e Sicilia. Sul lungo raggio restano forti le Maldive, e la Repubblica Dominicana che beneficiano dell’apertura avvenuta nella stagione invernale.“È un sollievo poter tornare a pianificare i voli di Neos senza restrizioni e con lo storico perimetro internazionale – ha commentato Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos -. La nostra compagnia festeggia i suoi primi 20 anni ed è una soddisfazione vedere che non solo abbiamo superato questi due anni molto difficili, ma ne usciamo con un business più flessibile e diversificato, con nuove partnership e molti progetti in via di definizione. Questo compleanno non è quindi solo una data, ma è un traguardo simbolico che vogliamo celebrare appieno e con diverse iniziative nei prossimi mesi”.