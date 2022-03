Mercoledì 9 marzo 2022 - 14:46

Aviaria, in arrivo 30 mln di anticipi indennizzi agli allevatori

Comunicazione attesa domani al tavolo tecnico sull'emergenza

CONDIVIDI SU:





















Roma, 9 mar. (askanews) – Domani il tavolo tecnico sull’emergenza aviaria darà il via libera ai 30 milioni di euro che serviranno a pagare gli anticipi degli indennizzi agli allevatori. La notizia è stata data nell’audizione alla commissione Agricoltura della Camera, alla quale ha preso parte Simone Menesello, presidente della sezione avicola nazionale di Confagricoltura, per rappresentare le tante difficoltà delle aziende avicole dopo mesi di stop.“Domani sarò al tavolo tecnico sull’emergenza aviaria – spiega l’allevatore di Lozzo Atestino, nel Padovano – dove arriverà la conferma che i 30 milioni del fondo del ministero delle Politiche Agricole verranno destinati tutti a far fronte alle problematiche causate dall’influenza”.Gli allevatori sono in drammatica crisi di liquidità e i pochi che sono ripartiti stanno lavorando in perdita, perché c’è un rincaro giornaliero sia di materie prime che di risorse energetiche. Basti dire che in un anno il prezzo dell’energia elettrica è schizzato da 60 euro a 660 euro a megawattora. “I nostri compensi sono fermi da dieci anni e non riusciamo più a far fronte a questi aumenti. Riteniamo che debba essere la politica a farsene carico con misure ad hoc, che devono essere applicate immediatamente. Perciò il nostro pressing sindacale è e sarà forte e continuo a tutti i livelli, finché non saranno introdotte soluzioni adeguate”.E a breve gli allevatori dovranno affrontare anche il problema della carenza di mais, sorgo e girasole per l’alimentazione animale, dovuta al blocco dell’export per la guerra in Ucraina. “Ci sono piccole aziende che hanno scorte per dieci giorni – spiega Menesello – Il rischio che possano venire a mancare le derrate sulle tavole degli italiani è tangibile. Non possiamo più permetterci di lasciare incolti i terreni, le politiche agricole devono cambiare”.Domani un altro incontro sull’aviaria è previsto a Venezia nella sede nella Regione Veneto, con l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, che incontrerà i rappresentanti degli allevatori.