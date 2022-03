Giovedì 3 marzo 2022 - 13:03

Dal 29 aprile al 2 maggio le giornate altoatesine del Pinot Nero

Protagonista l'annata 2019

Roma, 3 mar. (askanews) – Al via la preparazione della 24esima edizione delle Giornate del Pinot Nero, che dal 29 aprile al 2 maggio andranno in scena a Egna e Montagna in Alto Adige. Durante le quattro giornate sarà messa a confronto la produzione nazionale di Pinot Nero: oltre 85 i produttori di vino coinvolti provenienti da 9 aree vinicole, tra cui Trentino, Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Abruzzo. Durante l’evento ci sarà anche la proclamazione della TOP10 del Concorso nazionale del Pinot Nero, che sancirà i primi 10 migliori Pinot Nero dell’annata 2019 in programma per il 29 aprile.