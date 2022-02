Venerdì 25 febbraio 2022 - 13:00

Turismo, Fiavet: sanzioni Russia ennesimo colpo al comparto

Nel 2019 turisti russi avevano speso quasi 1 mld in Italia

Roma, 25 feb. (askanews) – “I turisti russi in Italia erano 1,5 milioni nel 2019 e hanno speso nel nostro Paese un 984 milioni di euro. Dopo due anni in cui abbiamo perso oltre l’80% del fatturato del turismo la guerra è l’ennesimo colpo al nostro comparto”. Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio, esprime con una nota forte preoccupazione per gli sviluppi sull’Ucraina e le sanzioni alla Russia.“So che saranno inevitabili sanzioni e ritorsioni commerciali a livello europeo, ma bisogna puntualizzare che avevamo appena finito di rallegrarci per l’ammissione in Italia dei turisti vaccinati con Sputnik ed ora dobbiamo prevedere perdite ulteriori, soprattutto in alcuni luoghi, come le grandi città d’arte, già sofferenti, le città dello shopping come Milano e Bologna, le località di vacanza sulla riviera romagnola, senza dimenticare la Sardegna – prosegue – una delle mete predilette dai russi per il mare”.(Segue)