Agrumi calabresi, innovazione e sostenibilità: convegno Cia

Settore strategico, regione seconda produttrice dopo la Sicilia

Roma, 25 feb. (askanews) – Migliorare la competitività di un comparto strategico per il settore agricolo della Calabria, quello agrumicolo, per il quale questa regione occupa il secondo posto a livello nazionale dopo la Sicilia. E’ l’obiettivo del convegno “Innovazione nella Filiera Agrumicola: competitività e sostenibilità delle produzioni agrumicole calabresi” organizzato da Donne in Campo e Cia Calabria e in programma a Catanzaro.Nell’agrumicoltura calabrese, uno dei principali problemi è la concentrazione delle produzioni, in pochi mesi dell’anno, che spesso determina un surplus sul mercato di alcuni prodotti. È necessario quindi ampliare il calendario di maturazione e commercializzazione anche per rispondere alle richieste della GDO e dei mercati esteri.Il risanamento di vecchie varietà autoctone e la verifica dell’adattabilità di nuovi portinnesti ai diversi ambienti pedoclimatici calabresi, sono tra gli obiettivi che si vogliono perseguire, senza tralasciare la qualificazione e la certificazione fitosanitaria del materiale di propagazione. Un’agricoltura competitiva deve necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in connessione con le eccellenze scientifiche già esistenti.La proposta progettuale coinvolge istituzioni e mondo scientifico con specifico background nelle tematiche della innovazione varietale e nelle tematiche fitosanitarie. Nell’ottica della diversificazione, il progetto prevede, a cura dell’ARSAC, anche l’uso di prodotti “no food”, quali i biocosmetici, ottenuti con metodi “green” da agrumi di nicchia (cedro, bergamotto ecc.) e loro valorizzazione con la certificazione di origine “made in Calabria”.