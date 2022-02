Venerdì 25 febbraio 2022 - 11:29

Accordo Istituto grappa-Consorzio vini Trentino per fare sinergia

E promuovere il territorio e la qualità

Roma, 25 feb. (askanews) – Accordo di collaborazione tra Istituto Grappa e Consorzio Vini Trentino per promuovere, in sinergia, territorio, qualità e storie dei prodotti locali. L’Istituto Tutela Grappa del Trentino (25 soci) e il Consorzio Vini del Trentino (oltre 90 soci) sono ora ufficialmente legati da una partnership per la gestione delle risorse umane ed economiche finalizzate a promozione e comunicazione di aziende e territorio.L’idea della collaborazione, maturata nel corso di molti incontri, è unire l’esperienza organizzativa e gestionale del Consorzio Vini all’Istituto Tutela Grappa del Trentino. Una sinergia basata sul rispetto reciproco delle scelte che rimangono in capo al consiglio e all’assemblea dei soci dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, mentre la parte organizzativa verrà gestita in collaborazione con il personale del Consorzio Vini. Intenso il programma già stilato dal direttivo dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino in collaborazione con il Consorzio.Ogni anno vengono prodotti in Trentino circa 7.500 ettanidri di grappa (il 10% del totale nazionale in bottiglie da 70 cl) vale a dire circa 2,5 milioni di bottiglie equivalenti, distillando 13000 tonnellate di vinaccia. Tre le tipologie principali di grappa prodotta: quella da uve bianche e aromatiche (60% del totale) e il restante 40% uve a bacca rossa. Il Consorzio Vini del Trentino rappresenta oggi oltre 90 viticoltori per un totale di oltre 10000 ettari vitati.