Giovedì 24 febbraio 2022 - 10:09

Aia: bene bando regione Toscana per acquisto animali riproduttori

Concreto segnale vicinanza in momento grande difficoltà

Roma, 24 feb. (askanews) – In un momento di grandi criticità per il comparto allevatoriale, un “concreto segnale di vicinanza” viene dalla Regione Toscana, che con una delibera approvata in questi giorni dalla Giunta impegna 243 mila euro per sostenere l’acquisto di animali riproduttori maschi e femmine di specie e razze iscritte ai rispettivi Libri Genealogici, in particolar modo di quelle rientranti tra le autoctone toscane, alcune a forte rischio estinzione. Il presidente di A.I.A. (Associazione italiana allevatori) e di Arat, Roberto Nocentini, spiega che “grazie anche a provvedimenti di questo genere si viene incontro al lavoro di molti allevatori, che specie nel caso delle razze a limitata diffusione si impegnano facendo appello solo ad una grande passione, ma che è indispensabile anche a conservare la biodiversità di interesse zootecnico che è simbolo del nostro made in Italy”.Con il provvedimento, sollecitato dagli allevatori del territorio, l’assessora all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, si consente di completare la copertura del fabbisogno delle istanze, risultate ammissibili, avanzate nel corso del 2021 ed a finanziare l’analogo intervento da attivare nel corso del 2022.Al sostegno possono accedere imprenditori agrootecnici singoli o associati che attuano interventi finalizzati al miglioramento genetico di specie e razze bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine, suine di interesse zootecnico mediante l’acquisto di capi riproduttori iscritti ai rispettivi Libri Genealogici.