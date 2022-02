Mercoledì 23 febbraio 2022 - 10:26

Ucraina e agrifood, Lombardia ed E.R. più colpite da embargo russo

Confagricoltura Emilia Romagna: serve soluzione diplomatica a crisi

Roma, 23 feb. (askanews) – Sono Lombardia ed Emilia Romagna le due regioni più danneggiate dall’embargo russo. Dal 2014, infatti, l’embargo russo scelto come risposta alle sanzioni adottate contro Mosca da Bruxelles per la questione ucraina, penalizza duramente l’export dei prodotti agricoli e alimentari italiani di punta quali frutta, salumi e formaggi. Solo nel 2020, rispetto al 2013 pre embargo, in Emilia Romagna sono andati persi oltre 46 milioni di euro di export agroalimentare e in Lombardia oltre 74 milioni di euro. Segue il Veneto, che nel periodo ha perso oltre 35 milioni di euro di export agroalimentare.E’ quanto emerge da una elaborazione effettuata dal Centro studi di Confagricoltura resa nota da Confagricoltura Emilia Romagna, regione particolarmente colpita sul fronte export dalla drammatica crisi tra Mosca e Kiev.Gravi sono state le conseguenze economiche per tutto il Paese, poiché, nel periodo 2009- 2013, il valore delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari verso la Russia era in rapida ascesa (+111%), passando dai 333 milioni di euro del 2009 (pari al 1,4% dell’export nazionale complessivo di settore) a 705 milioni di euro del 2013 (pari al 2,1%). Nel periodo successivo, vigente l’embargo, il valore delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari verso la Russia, si è ridotto fino a 381 milioni di euro (2015) per poi tornare a crescere fino a 549 milioni di euro (2020).La “crisi ucraina” si ripercuote dunque sul bilancio delle aziende agricole e agroalimentari. “L’embargo russo doveva inizialmente durare un anno invece è tuttora vigente. Ora la riacutizzazione delle tensioni fa temere ripercussioni ancora più pesanti e il possibile allungamento della lista dei prodotti messi al bando fino ad includere, ad esempio, anche il vino e la pasta – conclude Confagricoltura Emilia Romagna – l’auspicio è la soluzione diplomatica alla crisi per garantire una stabilità duratura in Europa e nel mondo”.