Mercoledì 23 febbraio 2022 - 15:20

Olio evo, piace a inglesi e australiani ma leva resta prezzo

Focus in Agrifood monitor Nomisma, è olio straniero più acquistato

Roma, 23 feb. (askanews) – Nel 2021 l’export dei prodotti agroalimentari italiani ha sfondato la barriera dei 50 miliardi di euro. A trainare l’export sono le vendite di salumi, formaggi e vino. Ma come si posiziona sul fronte export uno degli alimenti simbolo del made in Italy agroalimentare, ovvero l’olio extravergine di oliva?Oggi l’olio extravergine italiano è l’olio straniero più diffuso e più acquistato in Regno Unito e Australia, che sono stati oggetto di un focus di approfondimento nell’ambito del sesto Forum Agrifood monitor di Nomisma, realizzato in collaborazione con Crif.Secondo il focus, negli ultimi 12 mesi il 34% degli inglesi che ha acquistato o consumato olio extravergine di oliva lo ha scelto italiano, mentre lo ha scelto il 15% degli australiani, che per il 52% acquistano olio locale. I luoghi di consumo sono soprattutto il ristorante (27% degli inglesi e 18% degli australiani) e la propria abitazione (73% dei britannici e 82% degli australiani. I fattori chiave per l’acquisto sono influenzati soprattutto, in entrambi i casi, dal prezzo (per il 25% degli inglesi e il 28% segli australiani), seguiti da sapore/colore/odore. Importante per il 7% degli inglesi la presenza di un marchio biologico mentre l’11% degli australiani guarda all’origine.Eppure, nonostante la fama e l’appeal dell’olio extravergine siano alte, a livello territoriale ancora gli stranieri faticano a distinguere tra le tante produzioni regionali italiane. La percezione che l’olio extravergine italiano sia di qualità superiore a quello spagnolo o greco è chiara per il 38% degli inglesi e per il 51% degli australiani. Quanto a quali siano le regioni italiane che producono l’olio evo di maggiore qualità, sia pergli australiani sia per gli inglesi la classifica vede in pole position Toscana, Sicilia e Puglia, ma un fetta importante pari al 36% di britannici e al 44% di australiani risponde “non saprei”.Come abbiamo visto, è il prezzo la leva principale nella scelta di acquisto di un olio extravergine, con un margine di interesse maggiore al prodotto tra i millenials, le persone a reddito più alto e chi risiede in grandi città come Londra e Sydney rispetto a chi vive in campagna o piccoli centri. Il 40% dei britannici e il 33% degli australianni sarebbero interessati ad acquistare un etravergine italiano se lo trovassero nei negozi che frequentano abitualmente. Indeciso rispettivamente il 46% e il 475 del campione, che potrebbe però essere convinto all’aqcuisto in base ad alcune variabili: le prime due (34 e 22%) sono il prezzo basso o una offerta, seguite da “sapere che fa bene alla salute (10%), brand conosciuto (9%) certificazione biologica o di sostenibilità.