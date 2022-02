Mercoledì 23 febbraio 2022 - 14:58

Cia: a tavolo latte chiederemo portare prezzo a 0,44 centesimi/l

Convocato per il 25 febbraio al Mipaaf

Roma, 23 feb. (askanews) – E’ stato convocato per il prossimo venerdì 25 febbraio il 25 tavolo latte del Mipaaf e al tavolo “chiederemo un aumento del prezzo del latte alimentare a 0,44 centesimi al litro alla stalla: la situazione è insostenibile e non ci sono giustificazioni perchè l’aumento non avvenga”. Lo ha detto il presidente di Cia, Dino Scanavino, nel corso della conferenza di presentazione della manifestazione di lunedì 28 febbraio contro i rincari delle bollette e delle materie prima e la peste suina.Secondo Scanavino ci sono “tutte le condizioni per arrivare ai 44 centesimi a litro” visto che in Lombardia il latte non sotto contratto è pagato oltre i 45 centesimi mentre quello sotto contratto a 0,41,5 centesimi a litro. Secondo le ultime rilevazioni di Ismea, il costo di produzione di un litro di latte è non inferiore a 0,46 centesimi al litro.Inoltre, il 3 marzo si svolgerà un ncontro in Cia con il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli sulla crisi del florovivaismo e della floricoltura.