Lunedì 21 febbraio 2022 - 08:41

Lotus studia sbarco in Borsa e punta a forte aumento vendite

Vorrebbe raggiungere 100mila immatricolazioni in 2028 (1.500 in 2021)

Roma, 21 feb. (askanews) – Lotus punta anche sui Suv per rilanciare le vendite e studia un possibile sbarco in Borsa. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Matt Windle, in una intervista al Financial Times. Il quotidiano rileva che Geely, il gruppo cinese che controlla la casa sportiva ha già quotato in Borsa l svedese Volvo. E che lo sbarco cui listini di Lotus si inserisce in una strategia di forte aumento delle vendite, che vorrebbe raggiungere quota 100 mila vetture l’anno nel 2028 a fronte delle appena 1.500 sfornate lo scorso anno.