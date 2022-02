Venerdì 18 febbraio 2022 - 11:34

Gli studenti tornano in piazza, cortei e sit-in in oltre 40 città

Nuova mobilitazione "contro scuola-lavoro e repressione Lamorgese"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 feb. (askanews) – Dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne vittima di un incidente stradale durante uno stage vicino Ancona, gli studenti delle scuole superiori tornano oggi in piazza per manifestare contro “lo sfruttamento in alternanza scuola-lavoro” e la “repressione” delle forze dell’ordine: sono previsti cortei e presidi in oltre 40 città.Si tratta della terza giornata di mobilitazione nazionale in poche settimane, dopo quella del 28 gennaio indetta per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d’acciaio durante uno stage in un’azienda in provincia di Udine, e del 4 febbraio contro le nuove modalità del prossimo esame di Maturità. Gli studenti chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Bianchi e del ministro dell’Interno Lamorgese, quest’ultima ritenuta responsabile degli scontri a Torino nel corteo di fine gennaio.A Roma un corteo sfilerà dalle 10 da Piazza Vittorio Emanuele a Piazza Madonna di Loreto, ma sono in programma manifestazioni in molte città, da Nord a Sud: da Bologna (Piazza Aldrovandi ore 10), a Firenze (Piazza Adua ore 9.30), a Milano (Largo Cairoli ore 9:30), a Napoli (Piazza Garibaldi ore 9.30), a Reggio Calabria (Piazza Italia ore 9:30), a Torino (Piazza XVIII dicembre ore 9.30), a Venezia (Piazzale Cialdini ore 9).Tra i promotori della giornata di protesta, il Fronte della Gioventù Comunista e l’Unione degli Studenti, oltre a vari comitati e collettivi locali, come La Lupa e Opposizione studentesca alternativa a Roma, il Kollettivo Studenti Autorganizzati a Torino e il Coordinamento dei Collettivi Studenteschi a Milano.Sempre oggi, nella Capitale partono gli Stati generali della Scuola pubblica: una tre giorni organizzata dall’UdS “con il fine di scrivere una riforma della scuola pubblica a partire da chi la vive tutti i giorni”.Sav/Pie